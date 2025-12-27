Королевские эксперты назвали 2025 год самым мрачным для принца Гарри и Меган

Прошедший год стал для герцога и герцогини Сассекских периодом профессиональных расхождений и непрекращающихся личных испытаний. Несмотря на некоторые публичные победы, пара столкнулась с чередой скандалов, судебных неудач и настойчивых слухов о кризисе в их браке.

Противоречивые слухи и семейные трудности

В начале года в медийном пространстве возникла загадочная история о возможных «мемуарах о разводе», которые якобы могла написать Меган. Журнал Vanity Fair, опубликовавший эти слухи, одновременно утверждал, что пара по-прежнему сильно любит друг друга и не планирует расставаться. Подобные противоречивые сообщения, по данным источников, всерьез расстраивали супругов. Ситуацию усугубили проблемы со здоровьем у отца Меган, 81-летнего Томаса Маркла, перенесшего серьезную операцию.

Профессиональные неудачи и старые обвинения

Для принца Гарри год отметился значимой личной встречей с отцом, королем Карлом III, во время визита в Великобританию. Однако это событие омрачила серьезная юридическая неудача: суд отказал ему в иске к Министерству внутренних дел о восстановлении автоматической полицейской охраны в Великобритании.

Параллельно продолжали всплывать старые обвинения в сложном стиле управления Меган. Несмотря на ее категорические отрицания обвинений в буллинге сотрудников еще с 2018 года, Vanity Fair со ссылкой на источники сообщил, что некоторые члены команды, работавшие над ее подкастом «Архетипы», были недовольны и даже брали длительные перерывы или увольнялись. Эти утверждения контрастируют с мнением других бывших сотрудников, которые в прошлом году положительно отзывались о работе с парой.

Таким образом, год стал для Гарри и Меган временем, когда публичные профессиональные шаги все чаще совершались раздельно, а частная жизнь оставалась под пристальным и часто недоброжелательным вниманием прессы, что создавало напряженный фон для их жизни и работы.