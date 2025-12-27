В Лужском районе Ленобласти взорвался газовый баллон в здании бывшей больницы

В Петербурге формируется новый подход к созданию социальных объектов — детские сады и школы становятся не просто типовыми зданиями, а современными, технологичными пространствами, адаптированными к потребностям районов. Особое внимание уделяется не только новому строительству, но и реставрации объектов советского периода, которые обретают вторую жизнь.Ярким примером стала интеграция дошкольного учреждения в жилой комплекс «МИРЪ» на Миргородской улице: детский сад разместился на первых двух этажах нового здания и рассчитан на три возрастные группы. В 2026 году он будет передан городу, что снизит нагрузку на социальные учреждения городского центра.Параллельно — после капитального ремонта открылся детский сад на 140 мест в историческом доходном доме Александры Рот на Пушкинской улице: архитектурное наследие сочетается здесь с современными образовательными стандартами. На Лиговском проспекте, в составе жилого...