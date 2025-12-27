В Лужском районе Ленобласти взорвался газовый баллон в здании бывшей больницы

В деревне Выяжьи Лужского района Ленинградской области произошел взрыв газового баллона в ремонтируемом помещении бывшей больницы. Инцидент случился днем 27 декабря во время проведения строительных работ.
По информации Леноблпожспаса, в результате взрыва произошло возгорание строительных конструкций площадью около 20 квадратных метров.
На момент публикации пожар еще не ликвидирован. Спасатели эвакуировали из здания 11 рабочих, пишет Мойка78. Данных о пострадавших пока не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.