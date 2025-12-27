Вечером в субботу в Пулково задерживаются 18 рейсов

Пресс-служба аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщила о возможных корректировках расписания рейсов, следующих в Москву. Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло и за объявлениями в терминале.

По даннм онлайн-табло аэропорта, задержаны 18 рейсов, еще восемь отменены. Ситуация остается динамичной, пассажирам советуют уточнять актуальную информацию перед вылетом.

Ранее, в 19:20, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника, летевшего на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы. По последним данным из аэропорта, часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах повышенной вместимости.