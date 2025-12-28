Овечкин обновил личный рекорд НХЛ по голам

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин установил новый личный рекорд в НХЛ. Его 152 шайба позволила команде сравнять счет в основное время матча.

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против New Jersey Devils Овечкин забил 152 шайбу. Этот гол позволил сравнять счет в третьем периоде, а впоследствии выиграть в овертайме со счетом 4:3.

Встреча команд также запомнилась голевой передачей российского нападающего в первом периоде на другого хоккеиста «Washington Capitals» Алексея Протаса.

Заброшенная Овечкиным шайба стала его 912-й в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, что увеличило его отрыв в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ.

Кроме того, россиянин является лидером по количеству голов, забитых в третьих периодах, доведя этот показатель до 342. Продолжилась и его результативная серия, которая достигла шести матчей подряд.

Напомним, что New Jersey Devils входит в число пяти клубов НХЛ, против которых Овечкин набрал не меньше 90 очков за карьеру. Также в этот список входят Carolina Hurricanes, Winnipeg Jets, Tampa Bay Lightning и Florida Panthers.