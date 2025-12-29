Авария на трассе «Пески – Подгорье» в Ленобласти унесла жизнь двух человек

На автодороге «Пески – Подгорье» в Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с двумя погибшими.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря около 18:54 на 41-м километре автодороги «Пески – Подгорье». По предварительной информации, при совершении обгона 41-летний водитель автомобиля Haval Jolion выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus.

В результате аварии 30-летний водитель Ford и его 32-летний пассажир погибли на месте. Водитель китайской иномарки с тяжелыми травмами был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.