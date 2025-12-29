Понедельник, 29 декабря 2025
Ученые не исключают появления полярных сияний в Ленобласти в новогоднюю ночь

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Жители Ленинградской области в новогоднюю ночь могут стать свидетелями полярного сияния. Ученые сообщили, что вероятность этого явления повысилась после серии вспышек на Солнце.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, серия мощных вспышек на Солнце в ночь на 29 декабря может вызвать полярные сияния в новогоднюю ночь. Наиболее вероятно их появление в северо-западных регионах России, включая Мурманскую, Архангельскую и Ленинградскую области, а также в Карелии.

Для центральных регионов страны вероятность увидеть северное сияние остается невысокой, поскольку солнечная вспышка имела среднюю силу и была направлена в сторону от Земли.

В то же время астрономы не исключили «чудес в Новогоднюю ночь» от светила.

Интересное

