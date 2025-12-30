МЧС предупреждает петербуржцев о сильном снегопаде и ветре во вторник

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило предупреждение о сильном снегопаде, метели и порывах ветра до 15 метров в секунду, которые ожидаются в городе 30 декабря. На дорогах прогнозируется сложная обстановка.

Спасатели рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок и оставаться дома или на работе, а также следить за информацией по радио и телевидению. При необходимости выхода на улицу советуют проявлять особую осторожность из-за гололедицы и ограниченной видимости, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Водителям, застигнутым снегопадом в пути, спасатели рекомендовали перестроиться на обочину, включить аварийную сигнализацию и переждать непогоду. При сильном ветре в МЧС советуют убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы, парковать автомобили вдали от деревьев и слабых конструкций, а также избегать нахождения рядом с рекламными щитами и ветхими зданиями.

В случае чрезвычайной ситуации в пресс-службе просят звонить по номеру 112 или 101. Предупреждение действует на всей территории Санкт-Петербурга, особенно в прибрежных районах.