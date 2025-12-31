Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым 2026 годом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с поздравительной речью к жителям региона, отметив, что Новый год всегда связан с ожиданием перемен, надеждой на лучшее и верой в исполнение желаний.

В своем обращении он подчеркнул, что все позитивные изменения в городах и поселениях области являются результатом труда и любви людей к своей малой родине. Дрозденко пожелал, чтобы в новом году упорство, целеустремленность и взаимная поддержка помогали воплощать в жизнь даже самые смелые планы, а в семьях царили мир, взаимопонимание и радость от рождения детей.

Отдельные слова поддержки губернатор адресовал семьям защитников Отечества, отметив, что тепло сердец ленинградцев, общая сплоченность и труд помогают бойцам на передовой. Дрозденко выразил надежду, что в 2026 году каждый житель области будет чувствовать свою значимость для региона и единство с людьми, разделяющими общие ценности.