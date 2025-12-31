Среда, 31 декабря 2025
Рената Литвинова в Париже оштрафована за кормление голубей

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала " Vogue Russia"

Актриса и режиссер Рената Литвинова, проживающая в Париже уже четвертый год, обратилась к поклонникам накануне Нового года. В ходе общения она рассказала, что была оштрафована местной полицией на 280 евро за кормление в арке голубя без ноги.

Литвинова сообщила в соцсетях, что две женщины-полицейские заявили ей, что перед законом все равны и она не имеет права этого делать. Актриса выразила с этим несогласие. На вопрос о тоске по Родине Литвинова ответила утвердительно, признавшись, что скучает по России.

При этом звезда отметила, что давно мечтала состариться в Париже, представляя себе жизнь с шампанским, посещением кафе и красивыми нарядами. На предположения блогеров о том, что она могла начать забывать русский язык, Литвинова ответила возмущенно. Она подчеркнула, что читает книги на русском, назвав среди любимых авторов русских классиков, а также Джоан Роулинг и Агату Кристи. Она добавила, что назвала своего кота в честь героя произведений Кристи — сыщика Эркюля Пуаро.

Суд в Йошкар-Оле постановил взыскать в пользу певицы Ларисы Долиной почти 49 миллионов рублей с девяти так называемых дропперов, чьи банковские счета были использованы мошенниками для хищения ее денег.Общая сумма взыскания с каждого из фигурантов, проживавших в Йошкар-Оле, составила 48 млн 950 тыс. рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС. Согласно решению суда, с каждого из ответчиков взысканы деньги не в равных долях: от 3 до 13,5 млн рублей.Предыстория мошенничестваКак ранее сообщалось, в апреле 2025 года Лариса Долина, следуя указаниям телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, перевела свои сбережения, в том числе вырученные от продажи квартиры, на предоставленные ей банковские счета.Часть этих счетов была открыта дропперами — лицами, предоставившими свои реквизиты для незаконных операций, — буквально за...
Попытка «Безумного» Майка Хьюза в 2020 году достичь космоса на самодельной ракете, чтобы лично убедиться в форме Земли, является крайним, но показательным примером того, как люди могут приходить к экстраординарным убеждениям.С точки зрения эволюционной антропологии, повсеместное распространение таких верований, противоречащих научным данным, представляет собой загадку. В новом обзоре, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, предлагается объяснение: люди начинают верить в плоскую Землю, духов или теории заговора по тем же причинам, что и во что-либо еще — их опыт заставляет их думать, что эти убеждения верны.Ограниченность традиционных объясненийТрадиционно социологи и психологи объясняли подобные верования двумя факторами, не связанными с непосредственным опытом:Когнитивные искажения: например, склонность видеть преднамеренность и разумный замысел в случайных событиях, что может лежать в основе веры в...
