Рената Литвинова в Париже оштрафована за кормление голубей

Актриса и режиссер Рената Литвинова, проживающая в Париже уже четвертый год, обратилась к поклонникам накануне Нового года. В ходе общения она рассказала, что была оштрафована местной полицией на 280 евро за кормление в арке голубя без ноги.

Литвинова сообщила в соцсетях, что две женщины-полицейские заявили ей, что перед законом все равны и она не имеет права этого делать. Актриса выразила с этим несогласие. На вопрос о тоске по Родине Литвинова ответила утвердительно, признавшись, что скучает по России.

При этом звезда отметила, что давно мечтала состариться в Париже, представляя себе жизнь с шампанским, посещением кафе и красивыми нарядами. На предположения блогеров о том, что она могла начать забывать русский язык, Литвинова ответила возмущенно. Она подчеркнула, что читает книги на русском, назвав среди любимых авторов русских классиков, а также Джоан Роулинг и Агату Кристи. Она добавила, что назвала своего кота в честь героя произведений Кристи — сыщика Эркюля Пуаро.