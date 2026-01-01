Больше 3,5 дворников вышли на улицы Петербурга после новогодней ночи

После новогодней ночи убирать Санкт-Петербург вышли свыше 3,5 тысячи дворников. Вместе с ними на линии работали больше 770 единиц спецтехники для расчистки улиц и тротуаров.

Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале, новогодняя ночь для коммунальных служб была рабочей. С раннего утра 1 января началась уборка мусора, расчистка дорог, тротуаров и перекрестков, а также подходов к остановкам общественного транспорта.

Всего в ночь на улицах города работали свыше 770 единиц техники и 380 работников. В 6:30 к уборке дворов приступили тысячи дворников.

Также представители Смольного осмотрели территорию у станции метро «Гостиный двор», Дворцовая площадь и Невский проспект. По словам вице-губернатора, были выявлены отдельные замечания, которые планируется устранить в оперативном порядке.

Разумишкин поблагодарил всех, кто работал в праздничные дни, чтобы город оставался чистым, безопасным и комфортным.