Накануне Нового года петербуржцы жаловались на скопления мусора

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на мусор еще накануне Нового года.

Всего за 30 января на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило подобных 65 жалоб. Чаще всего горожане жалуются на скопления мусора у парадных, а также о редком вывозе мусора с площадок.

«Не вывозится мусор, на мусорной площадке скопилась гора мусора не за один месяц», — сообщает житель Комендантского проспекта. «Опять плохо мусор вывозят», — добавил пользователь с Балтийского бульвара. «Мусор у контейнерной площадки», — отмечает житель дома на Школьной улице.

Также часть горожан отмечают, что мусор начинает скапливаться у мусоропроводов.

«Не убирают мусор около мусоропровода. Между 1 и 2 этажами», — подчеркнул пользователь из Фрунзенского района.

Отметим, что неизвестно когда коммунальщики приступят к уборке территорий и к вывозу отходов. Многие из горожан могут проводить новогодние каникулы рядом с мусором.