В новогоднюю ночь над Ленобластью появился «световой лес»

В ночь на 1 января жители Ленинградской области наблюдали «световые столбы», сформировавшие картину «светового леса». Явление было зафиксировано в нескольких населенных пунктах Всеволожского района.

В новогоднюю ночь жители нескольких населенных пунктов Ленинградской области стали свидетелями редкого атмосферного явления, известного как «световые столбы».

При данном эффекте вертикальные колонны света формируют подобие «светового леса», был зафиксирован в Гарболово, Вартемягах и других точках Всеволожского района. Об этом сообщили в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

Специалисты отмечают, что данное явление возникает при значительном понижении температуры воздуха, когда в атмосфере образуются мельчайшие ледяные кристаллы. Свет от уличных фонарей, окон зданий и других объектов многократно отражается в этих кристаллах, создавая иллюзию ярких вертикальных столбов, уходящих в небо.

Обычно подобные оптические эффекты характерны для арктических регионов. Их появление в европейской части России считается достаточно редким событием.