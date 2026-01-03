Петербуржцы на проезде сэкономили почти в 70 раз больше москвичей

Жители Санкт-Петербурга за 2025 год сэкономили при поездках в общественном транспорте на 14,7 млрд рублей больше, чем москвичи.

Пассажиры наземного транспорта Москвы сэкономили более 215 миллионов рублей в 2025 году благодаря сервису бесплатных пересадок по карте «Тройка».

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Сумма экономии на 6% превысила показатель 2024 года. По его словам, за год было совершено более 6,9 миллиона бесплатных пересадок. Сервис позволяет в течение 90 минут после первой оплаченной поездки бесплатно пересаживаться на другой или тот же маршрут автобуса, электробуса или трамвая, напомнили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В свою очередь в Санкт-Петербурге пользователи транспортной карты «Подорожник» с начала 2025 года сэкономили почти 15 миллиардов рублей на проезде в общественном транспорте. Экономия достигается за счет сниженного тарифа по Единому билету, который на 30% дешевле разового проезда, а также благодаря пересадочным тарифам «60 минут» и «90 минут».

Единый билет на карте «Подорожник» остается самым популярным проездным в городе. Как отметили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, за первые девять месяцев 2025 года было выпущено около 2 миллионов новых карт, с помощью которых совершено более 530 миллионов поездок.

Мобильное приложение «Подорожник» установило более 500 тысяч пользователей. Пополнить карту можно удаленно через личный кабинет или приложение банка, после чего необходимо активировать ресурс в транспорте, метро или точках продаж.

Напомним, ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отмечал, что ключевое преимущество сервиса «Подорожник» — возможность полностью оплатить проезд онлайн, не посещая кассу и не активируя билет.

