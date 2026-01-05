Таможенники Петербурга пресекли поставку партии наркотиков на 600 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники таможенной службы пресекли контрабанду 40 килограммов наркотиков из Латинской Америки. Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается примерно в 600 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, члены преступной группы спрятали наркотики в технологических полостях контейнера, который был доставлен в порт морским судном.

После прибытия контейнер просканировали и осмотрели с использованием служебных собак. В результате внутри обшивки были обнаружены 40 брикетов с веществом.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков.