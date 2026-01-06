ЦРУ отказалось раскрыть данные об объекте 3I/ATLAS

Ответ ЦРУ на запрос по Закону о свободе информации относительно межзвездного объекта 3I/ATLAS возродил спекуляции о его возможном искусственном происхождении. Ведомство отказалось подтверждать или опровергать наличие у него документов по данной теме, сославшись на государственную тайну.

Ответ спецслужб

Ситуация с межзвездным объектом 3I/ATLAS вышла за рамки сугубо научной дискуссии, коснувшись сферы национальной безопасности. Этот поворот произошел после того, как Центральное разведывательное управление США дало официальный ответ на запрос, поданный в соответствии с Законом о свободе информации исследователем Джоном Гринуолдом с ресурса The Black Vault. В своем ответе от 31 декабря 2025 года ведомство использовало стандартную формулировку, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие или отсутствие запрашиваемых документов, связанных с объектом 3I/ATLAS, поскольку сам факт их наличия или отсутствия является засекреченной информацией, касающейся источников и методов разведки.

Данная позиция была воспринята гарвардским астрофизиком Ави Лебом как противоречащая официальной научной точке зрения. Он обратил внимание на то, что если НАСА и научное сообщество столь уверенно классифицируют объект как обычную комету, то засекречивание даже самого факта наличия документов о нем со стороны разведки выглядит нелогичным.

Аномалии объекта и гипотеза «черного лебедя»

По мнению Леба, такой подход косвенно добавляет аргументов в пользу его собственной гипотезы об искусственном происхождении объекта. Ученый указывает на ряд наблюдаемых аномалий, нехарактерных для известных комет: наличие устойчивого антихвоста, направленного к Солнцу; необычное совпадение оси вращения и орбитальной плоскости объекта с солнечным направлением и плоскостью эклиптики; а также химический состав испускаемых газов, соотношение никеля и железа в которых, по его утверждению, больше напоминает искусственные сплавы, чем первичное космическое вещество.

Астрофизик предположил, что подобная скрытность со стороны разведки может объясняться тем, что правительство рассматривает 3I/ATLAS как событие категории «черный лебедь» — маловероятное, но потенциально катастрофическое.

В такой парадигме, пока НАСА предлагает обществу успокаивающее научное объяснение, спецслужбы могут вести собственное, секретное наблюдение за объектом на случай, если его природа окажется технологической.

Будущие наблюдения

Леб также прокомментировал недавние данные радионаблюдений, заявив, что отсутствие зафиксированных техногенных сигналов в течение ограниченного времени не исключает искусственного происхождения. По его мнению, гипотетический межзвездный зонд вряд ли вел бы непрерывную передачу во всех направлениях, а скорее использовал бы кратковременные направленные импульсы.

Наблюдения за 3I/ATLAS продолжаются, и научное сообщество ожидает его сближения с Юпитером. Ключевым вопросом станет поведение объекта вблизи радиуса Хилла планеты-гиганта: будет ли оно соответствовать естественной скале или же возможно высвобождение небольших зондов.

Ученый призвал к продолжению наблюдений без предубеждений, чтобы окончательно определить природу этого загадочного гостя из межзвездного пространства.