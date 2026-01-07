На озере в Ленобласти мужчину спасли из ледяной воды

На озере Нахимовское в Выборгском районе Ленинградской области один человек провалился под лед. Инцидент произошел недалеко от поселка Цвелодубово.

До прибытия профессиональных спасателей мужчину из ледяной воды успели извлечь очевидцы происшествия. В настоящее время пострадавшего осматривают медики скорой помощи, его состояние уточняется, сообщает «Петербургский дневник».

В МЧС по региону напомнили, что выход на лед всегда связан с риском для жизни, а самостоятельные попытки спасения без специальной подготовки могут привести к трагическим последствиям. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.