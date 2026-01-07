На Арцеуловской аллее из-за тряпок в канализации люди остались без воды

Специалисты петербургского Водоканала ликвидировали серьезный засор в канализационной системе на Арцеуловской аллее. Инцидент произошел 6 января в доме № 15.

Обследование показало, что работа системы была заблокирована огромным количеством ткани. Для устранения засора управляющей компании пришлось временно приостановить подачу холодной и горячей воды в несколько домов. На время работ была задействована временная перекачивающая техника, сообщает пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга».

Засор был устранен 7 января в 11:15. В настоящее время продолжаются работы по окончательной очистке и промывке сети. В адрес УК направлена информация о возможности восстановления водоснабжения.

Водоканал напоминает, что в унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу. Попадание тряпок, влажных салфеток, гигиенических средств и другого мусора приводит к серьезным авариям.