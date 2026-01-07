Патриарх Кирилл связал счастье с нравственностью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что неправедное получение средств лишает человека счастья, условием которого является нравственность.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, ни один вор, даже будучи богатым, не является счастливым человеком. В интервью на телеканале «Россия-1» он подчеркнул, что нравственность, заложенная Богом в природу человека, является условием и способом достижения счастья.

Патриарх также поделился личным опытом, отметив, что его детство прошло в бедности, за что он благодарен Богу. По его мнению, пройти искушение бедностью — важный урок, формирующий положительные стороны личности.