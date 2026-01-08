Четверг, 8 января 2026
Санкт-Петербург
Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Певица Лариса Долина завершила процесс освобождения элитной квартиры в районе Хамовники в Москве, право собственности на которую окончательно перешло к бизнесвумен Полине Лурье.

По Telegram-канала SHOT, вывоз вещей был осуществлен 5 января, для чего потребовалось три грузовых автомобиля.

Текущая ситуация и планы на передачу ключей

Представители стороны Лурье сообщили, что пригласили Долину и ее доверенных лиц на процедуру передачи ключей 9 января. Однако адвокат новой владелицы квартиры выразила неуверенность в том, что встреча состоится, так как, по ее информации, сама певица в настоящее время находится за пределами России. Вещи Лурье в квартиру пока не завезены, а у дома в последние дни не наблюдается активности, связанной с переездом.

Предыстория конфликта

Напомним, многомесячный судебный спор вокруг этой недвижимости завершился в декабре 2025 года решением Верховного суда РФ в пользу Полины Лурье. После этого Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину и ее родственников. Стороны обсуждали сроки освобождения жилья, и ранее сообщалось, что певица готова была выехать не ранее 5 января. Представитель Лурье тогда заявлял о намерении решить вопрос мирно, без привлечения судебных приставов.

Интересное

