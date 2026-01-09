Зрителям назвали десять киноляпов в фильме «Один дома»

Культовая рождественская комедия «Один дома» давно разобрана на цитаты. Однако при детальном просмотре можно обнаружить логические нестыковки и технические огрехи, оставшиеся незамеченными для большинства зрителей.

Сомнения в правдоподобии ключевых сцен

Сцена, в которой многочисленное семейство проспало вылет из-за отключения электричества, вызывает вопросы. Маловероятно, что в доме полагались лишь на один электронный будильник, и никто из пятнадцати человек не проснулся самостоятельно.

В эпизоде со стрельбой из ружья герой прикрывает прицельный глаз, что противоречит логике. Спуск Кевина на санках с лестницы через входную дверь в реальности привел бы к столкновению со стеной из-за траектории движения. Поведение полицейского, который ограничился стуком в дверь, не проверив хорошо освещенный дом, где мог остаться напуганный ребенок, также выглядит необоснованно.

Вопросы к деталям и реквизиту

Сцена с причинением боли от лосьона также является спорной. Мальчик не брился и не имел порезов. Его скольжение на коленях в джинсах через весь каток выглядит преувеличением даже в сравнении с конькобежцем.

В сцене с покупками заметна явная невесомость пакетов. Они колышутся от ветра, а при падении видно, что внутри лишь пустая тара. Кроме того, купленная бутылка моющего средства затем исчезает.

Наблюдается и несоответствие в размерах рождественской ели: принесенное с улицы небольшое дерево дома превращается в высокое и пышное. Возвращаясь из церкви, Кевин входит в дом, просто дернув дверную ручку, не используя ключ, что ставит под сомнение его ранее проявленную заботу о безопасности.

Технические и логические нестыковки

В сцене с ожогом отпечаток раскаленной дверной ручки с буквой «М» на ладони Гарри расположен вдоль, хотя логичнее было бы ожидать поперечное положение. Тарантул в момент удара подменяется игрушкой совершенно другого окраса.

Финальный ляп касается погодных условий: множество луж на дорогах указывает на температуру выше нуля, что не согласуется с замерзанием воды на ступенях за час до падения грабителей.

Отметим, что данные ляпы не затмевают достоинств фильма, оставаясь любопытными деталями для внимательного зрителя.