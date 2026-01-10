Утром в субботу Пулково сообщил о работе в сложных метеоусловиях

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает в сложных метеоусловиях утром 10 января. Два рейса были перенаправлены на запасные аэродромы из-за сильного снегопада и ветра.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что специалисты постоянно расчищают и обрабатывают взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.

Также возможны корректировки расписания из-за закрытия аэропорта Шереметьево в Москве, который не принимал воздушные суда до 10:00 по московскому времени в связи с погодными условиями.

Ранее представители Пулково сообщили, что в Петербурге в течение всего дня 10 января ожидается сильный ливневый снег с порывами ветра. В аналогичных сложных условиях работают и аэропорты Москвы.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания.