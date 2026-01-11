Принц Уильям предвидел проблемы с Гарри после «Мегзита»

По данным королевских экспертов, принц Уильям заранее предчувствовал серьезные осложнения в отношениях с младшим братом, когда герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем решении покинуть пост старших членов королевской семьи.

Вмешательство доверенного помощника

Как сообщает издание Daily Express со ссылкой на книгу Тины Браун «Дворцовые тайны», Уильям, обеспокоенный развитием ситуации, в ноябре 2019 года обратился к одному из бывших сотрудников дворца, уже вышедшему на пенсию, с просьбой временно вернуться к работе, чтобы помочь справиться с последствиями предстоящего выхода Гарри и Меган, который позже назвали «Мегзитом». Фраза, приписываемая Уильяму, звучала так:

«Возможно, тебе придется ненадолго вернуться. Боюсь, с Гарри все пойдет наперекосяк».

Причины конфликта и неразрешимые противоречия

Тина Браун отмечает, что основными источниками конфликта стали финансы и неудачная попытка Сассексов совместить коммерческую деятельность с остаточными королевскими обязанностями. Пара изначально представляла себе модель «наполовину здесь, наполовину там», что, по мнению автора, привело к «многочисленным конфликтам интересов».

Например, совмещение официального тура по странам Содружества со съемками платного документального фильма для Netflix вызвало бы, по ее словам, «бурю негодования».

Ключевой дилеммой, по версии Браун, стал фундаментальный выбор между статусом члена королевской семьи, представляющего Корону, и статусом знаменитости, представляющей саму себя. Лето 2019 года, как пишет автор, стало моментом, когда Сассексы сделали «решительный и фатальный выбор в пользу меркантильной стороны уравнения».

Текущий статус отношений

На данный момент отношения между братьями, по сообщениям СМИ, остаются напряженными. Утверждается, что они не общались со времени смерти королевы Елизаветы II, и принц Уильям не стремится к примирению.

При этом для Гарри потенциально открывается новая глава: ожидается решение по восстановлению его государственной охраны в Великобритании, что может позволить ему чаще навещать отца, короля Карла III. Однако это вряд ли напрямую повлияет на его отношения с братом.