Петербуржцы совершили свыше 34 млн поездок в транспорте за праздники

За период новогодних каникул жители и гости Санкт-Петербурга совершили более 34 миллионов поездок в общественном транспорте. Пассажиропоток показал значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий спрос был на автобусы, которые перевезли свыше 14,42 миллиона человек. Метрополитеном воспользовались 14,33 миллиона пассажиров, в том числе новая станция «Юго-Западная» обслужила 119 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Особенно активно транспорт использовался в новогоднюю ночь. Метро перевезло 144 123 пассажира, что на 17,8% больше, чем годом ранее. На 27 специальных ночных маршрутах наземного транспорта было совершено 23 073 поездки — рост на 86%. В рождественскую ночь метрополитеном воспользовались 12 655 человек, наземный транспорт на пяти маршрутах перевез 1 596 пассажиров.

В течение всех праздничных дней утренний выпуск подвижного состава осуществлялся в полном объеме. Для оперативного реагирования на изменение спроса был задействован резервный транспорт. Среднесуточный выпуск с 1 по 11 января составил около 3305 автобусов, 377 троллейбусов и 353 трамваев.

По словам врио председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, транспортная система города работала бесперебойно и в штатном режиме, чтобы обеспечить безопасные и комфортные поездки.