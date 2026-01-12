В Кингисеппском районе осудили иностранца за убийство

Гражданин иностранного государства признан виновным в убийстве и приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынес Кингисеппский городской суд Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что 18 апреля 2025 года в районе квартала Краколье Усть-Лужского сельского поселения осужденный на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно нанес 45-летнему мужчине не менее 18 ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

Уголовное дело было расследовано Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области. Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье об убийстве.