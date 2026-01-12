С марта в России изменится формула расчета алиментов на несовершеннолетних

С марта 2026 года в России вступает в силу новая методика расчета минимального размера алиментов на несовершеннолетних детей.

Основное изменение заключается в том, что базовой величиной для определения фиксированной суммы станет не федеральный МРОТ, а среднемесячная номинальная заработная плата по экономике конкретного региона за предыдущий год. Об этом в беседе с 360.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Новый принцип расчета

Согласно поправкам, государство будет рассчитывать алименты как доход, учитываемый для назначения пособий, исходя из региональной средней зарплаты. При этом доли от этого дохода, взимаемые на содержание детей, остаются прежними:

1/4 — на одного ребенка,

1/3 — на двоих детей,

1/2 — на троих и более детей.

Как пояснил юрист Денис Хмелевской, это изменение в первую очередь касается определения фиксированной (твердой) денежной суммы алиментов судом. Если же алименты взыскиваются в доле от всех доходов плательщика, сам процент не меняется.

Когда алименты могут быть назначены и прекращены

Алименты — это установленная законом материальная помощь, которую гражданин обязан ежемесячно выплачивать нетрудоспособным или нуждающимся членам семьи (детям, супругу, родителям).

Выплаты на детей прекращаются при:

Достижении ребенком совершеннолетия.

Смерти получателя или плательщика.

Решении суда (например, при существенном изменении финансового положения плательщика).

Ответственность за неуплату

К неплательщикам алиментов в России применяются меры ответственности:

Гражданско-правовая: неустойка в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Административная: штрафы, обязательные работы, арест до 15 суток, а также ограничительные меры (лишение водительских прав, запрет на выезд за границу). Уголовная (за злостное уклонение): исправительные или принудительные работы, лишение свободы до одного года.

Взысканием долгов занимаются судебные приставы-исполнители. Информация о злостных неплательщиках также вносится в специальный реестр, который могут проверять банки и работодатели.

Как взыскать алименты при отказе второго родителя платить

Первым шагом является обращение в суд с заявлением о взыскании алиментов. К нему прикладываются свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, справка с места жительства.

В случаях, когда до развода уровень содержания ребенка был высоким, юристы рекомендуют собирать доказательства прежних расходов (чеки на обучение, лечение, одежду, развлечения). Это позволит в суде обосновать требование о назначении алиментов в твердой сумме, соответствующей прежнему уровню обеспечения ребенка.