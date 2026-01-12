В Ленобласти объявили конкурс на памятник княгине Ольге

В Ленинградской области стартовал прием заявок на конкурс по созданию скульптурной композиции, посвященной Святой равноапостольной княгине Ольге. Решение принято по поручению губернатора Александра Дрозденко.

Организатором открытого конкурса выступает Союз художников Ленинградской области при кураторстве Комитета по сохранению культурного наследия региона.

Участникам предстоит разработать эскизный проект памятника для размещения на набережной реки Плюсса в городе Сланцы, а также предложения по благоустройству прилегающей территории.

Княгиня Ольга — одна из первых правителей Руси, стоявшая у истоков создания государства. Хотя летописи прямо не указывают на ее пребывание на территории современного Сланцевского района, исследователи полагают, что во время поездки по северным землям в 947 году она могла посещать эти места. В числе ее владений упоминались земли по реке Плюссе.