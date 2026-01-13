Петербург вошел в топ российских регионов по численности пенсионеров

Санкт-Петербург занимает четвертое место среди российских регионов по численности населения пенсионного возраста.

Так, наибольшее число пенсионеров проживает в Московском регионе и Краснодарском крае, на которые в совокупности приходится 16% всего старшего поколения страны. По данным РИА Новости, в Москве насчитывается три миллиона пенсионеров, в Московской области — 1,95 миллиона, а в Краснодарском крае — 1,6 миллиона человек.

В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург с 1,44 миллиона получателей пенсии и Свердловская область с 1,25 миллиона. Далее в рейтинге следуют Ростовская область (1,15 миллиона), Башкортостан (1,12 миллиона), Татарстан (1,1 миллиона), Тюменская область (свыше 1 миллиона) и Челябинская область (978 тысяч).

При этом наименьшее число пенсионеров зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах, где проживает меньше 15 тысяч человек данной возрастной категории.