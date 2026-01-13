Пациентки роддома в Новокузнецке поделились впечатлениями о персонале

Пациентки роддома № 1 в Новокузнецке дали противоречивые оценки работе персонала. Одни женщины остались довольны уходом, другие столкнулись с халатностью.

Одна из местных жительниц в беседе с 360.ru заявила, что не имеет нареканий к работе персонала. По ее словам, роды прошли хорошо, врачи оказывали поддержку, а отношение к детям было внимательным. Женщина также отметила, что новость о гибели детей в роддоме стала для нее шокирующей и неожиданной.

Другая пациентка также поделилась своим опытом. Женщина подтвердила, что уход и уборка в учреждении осуществлялись по установленному расписанию, а кормление было организовано хорошо.

При этом она также добавила, что столкнулась с халатным отношением со стороны молодых врачей. У нее сложилось впечатление, что медицинскому персоналу было безразлично состояние роженицы.

Отметим, что данные отзывы поступают на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении роддома после гибели младенцев.

Ранее стало известно о смерти девяти младенцев за новогодние праздники в Новокузнецком роддоме. Медицинское учреждение в тот период было закрыто на карантин из-за вспышки респираторной инфекции.