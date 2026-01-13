Исследователи доказали обратимость негативных изменений от ожирения

Ученые из Дании установили, что большая потеря веса позволяет практически полностью нормализовать состояние жировой ткани на клеточном уровне. Их работа ставит под сомнение гипотезу о существовании устойчивой «памяти» об ожирении в жировой ткани после похудения.

Исследование под руководством специалистов из Университета Южной Дании было опубликовано в журнале Nature Metabolism. Ученые из Центра передового опыта ATLAS использовали методы анализа отдельных клеток для изучения образцов жировой ткани пациентов с тяжелым ожирением на трех ключевых этапах: до вмешательства, после умеренной потери веса на 5-10% благодаря диете и через два года после операции шунтирования желудка, когда вес снизился на 20-45%.

Анализ образцов, взятых после значительного снижения веса, показал резкое уменьшение количества иммунных клеток, способствующих воспалению и инсулинорезистентности, до уровня, характерного для худых людей. Также исследователи зафиксировали увеличение числа клеток кровеносных сосудов, что улучшает снабжение ткани кислородом и питательными веществами. Экспрессия генов во всех типах клеток нормализовалась, сообщает Planet Today.

На этапе умеренного снижения веса большого уменьшения воспалительных процессов зафиксировано не было. При этом исследователи отметили увеличение числа определенного вида клеток-предшественников, а также возросшую активность генов, участвующих в образовании новых жировых клеток (адипоцитов).

Как пояснили ученые, полученные данные свидетельствуют о том, что даже умеренная потеря веса способна запустить процесс формирования новых и функциональных адипоцитов.