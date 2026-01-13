Судья в Карелии оштрафовал пенсионерку за отказ встать при исполнении гимна

Мировой судья в Медвежьегорском районе Карелии оштрафовал местную пенсионерку за отказ встать во время официального исполнения государственного гимна России.

Основанием для привлечения к ответственности послужила статья Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации». Эта норма обязывает присутствующих выслушивать официальное исполнение гимна стоя.

Об этом сообщил владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе RuNews24.ru.

Данная норма обязывает присутствующих выслушивать официальное исполнение гимна стоя. Исключения по возрасту или состоянию здоровья закон не предусматривает, подчеркнул юрист.

По его словам, несоблюдение требования на официальном мероприятии предполагает штраф от двух до трех тысяч рублей.

По мнению эксперта, суд должен был определить форму вины — был ли это умысел или неосторожность. Отсутствие попыток убрать телефон и принять подобающую позу было расценено как намеренное проявление неуважения.

Палюлин также отметил, что предыдущие случаи привлечения пенсионерки к ответственности по другим статьям, включая дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, не имеют прямого юридического значения для этого инцидента. Однако они могли повлиять на общую оценку личности при формировании внутреннего убеждения судьи.