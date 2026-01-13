Вторник, 13 января 2026
$78.23 €92.09 ¥11.16
-7.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Александр Гудков оштрафован на 11 тысяч рублей за клип «Я узкий»

Даниил Александров
Фото: скриншот видео c YouTube-канала "Илья Соболев"

Красногорский городской суд Московской области оштрафовал телеведущего Александра Гудкова за унижение человеческого достоинства в пародийном клипе «Я узкий». Размер штрафа составил 11 тысяч рублей.

Причиной для привлечения к ответственности стал клип, который Гудков разместил в социальной сети «ВКонтакте». В нем комик использовал аранжировку известной песни «Я русский», изменив оригинальный текст.

В пресс-службе Красногорского городского суда Подмосковья сообщили, что по результатам проведенного психолого-лингвистического исследования была получена справка, содержащая вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Суд признал Гудкова виновным в административном правонарушении по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. В качестве наказания ему назначили административный штраф в размере 11 тысяч рублей.

В качестве меры наказания телеведущему был назначен административный штраф в размере 11 тысяч рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Комета 3I/ATLAS стала третьим подтвержденным объектом из другой звездной системы

Комета 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений объект, чье происхождение находится за пределами Солнечной системы. Третий подтвержденный гость из межзвездного пространстваОбъект был зафиксирован 1 июля телескопами системы ATLAS, принадлежащей NASA. Цифра «3» в обозначении официально указывает на его статус третьего обнаруженного тела внесолнечного происхождения.Первыми двумя стали астероид Оумуамуа (2017) и комета Борисова (2019). Кометная природа нового объекта была установлена путем анализа, выявившего признаки газопылевой активности вокруг ядра.Ключевым доказательством межзвездного происхождения служит его гиперболическая траектория и скорость около 60 километров в секунду, что превышает значение, необходимое для преодоления гравитации Солнца. Это означает, что после сближения со светилом комета навсегда покинет нашу систему.Происхождение и путь космического скитальцаУченые предполагают, что объект мог быть выброшен из своей родной планетной системы миллионы лет назад. Одним...
Читать далее
Наука

Психологи выявили механизм построения мысленных образов

Результаты исследования психологов Бернского университета демонстрируют, что движения глаз во время мысленной визуализации отражают процесс последовательной сборки образа из отдельных частей.Сравнение с частью и целымВ двух экспериментах ученые сопоставили движения глаз участников в трех ситуациях: при свободном восприятии изображений, при их мысленном воссоздании, а также при просмотре через специальные фильтры, навязывающие стратегию восприятия. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.В первом случае использовалось «окно, зависящее от взгляда» (GCW), которое позволяло видеть только небольшую область вокруг точки фиксации, вынуждая собирать картину по частям. Во втором применялся «искусственный скотом» (AS), блокирующий центральное зрение и стимулирующий целостное, периферическое восприятие. Такой подход позволил напрямую сравнить, на какую из двух стратегий больше похожа глазодвигательная активность при воображении.Сходство с частью независимо от...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети полиция суд Россия убийство петербург мигранты алкоголь статистика пулково праздник животные деньги Роспотребнадзор здоровье Новый год чиновники ученые Госдума бизнес скандал ребенок штраф пенсии пенсионеры снег александр дрозденко пенсионерка налоги транспорт кхл выплаты хоккей космос автомобиль карелия концерт кирилл поляков халатность грипп памятник

Новости дня

Вне СПб

Эксперты оценили перспективы отношений Гарри и Меган

Ленинградская область

За 2025 год арендаторы лесов в Ленобласти заплатили штрафов на 30 млн рублей

Ленинградская область

В Ленобласти начались рейды по выявлению незаконных линий связи на опорах ЛЭП

Город

Татьяну Тылевич наградили почетным знаком «За заслуги перед Петербургом»

Вне СПб

Судья в Карелии оштрафовал пенсионерку за отказ встать при исполнении гимна

Ленинградская область

Чиновника оштрафовали за нерассмотрение обращения жителя Ленобласти

Новости

Пенсии работающих и неработающих россиян могут сравняться к 2030 году

Деньги

Россиянам рассказали о судьбе пенсионных накоплений после смерти

Ленинградская область

Главы всех муниципалитетов Ленобласти отчитаются о работе перед населением

Деньги

Правительство Ленобласти повысило зарплаты чиновникам на 5,4%

Деньги

Ленобласть утвердила пакет налоговых льгот для бизнеса на федеральном уровне

Новости

Больше 13 тысяч кубов снега вывезли с улиц и объектов Петербурга за праздники

Новости

Три человека пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за 24 часа

Наука

Исследователи доказали обратимость негативных изменений от ожирения

Вне СПб

Фанаты пишут авторам «Бесконечного лета» на фоне скандала с нейросетями

Вне СПб

Пациентки роддома в Новокузнецке поделились впечатлениями о персонале

Новости

Продюсер Рудченко оценил влияние жилищного скандала на карьеру Ларисы Долиной

Новости

Певица Рианна намекнула на возможность четвертой беременности

Ленинградская область

В Ленобласти завершили строительство ключевых объектов водоснабжения

Ленинградская область

У деревни Лопухинка установят охранную зону для радоновых источников

Город

За неделю заболеваемость ОРИ и гриппом в Петербурге снизилась на 71 процента

Наука

Психологи выявили механизм построения мысленных образов

Наука

Комета 3I/ATLAS стала третьим подтвержденным объектом из другой звездной системы

Город

Полицейские нашли нелегальный алкогольный бар в центре Петербурга

Ленинградская область

Жительницы Ленобласти пытались проехать по фальшивым студбилетам

Новости

Полиция задержала подозреваемого в фиктивной регистрации 1,7 тысячи мигрантов

Новости

Во вторник россияне празднуют старый Новый год

Наука

Ученые сообщили о шести мощных вспышках класса Х в 2026 году

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb