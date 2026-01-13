Александр Гудков оштрафован на 11 тысяч рублей за клип «Я узкий»

Красногорский городской суд Московской области оштрафовал телеведущего Александра Гудкова за унижение человеческого достоинства в пародийном клипе «Я узкий». Размер штрафа составил 11 тысяч рублей.

Причиной для привлечения к ответственности стал клип, который Гудков разместил в социальной сети «ВКонтакте». В нем комик использовал аранжировку известной песни «Я русский», изменив оригинальный текст.

В пресс-службе Красногорского городского суда Подмосковья сообщили, что по результатам проведенного психолого-лингвистического исследования была получена справка, содержащая вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Суд признал Гудкова виновным в административном правонарушении по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. В качестве наказания ему назначили административный штраф в размере 11 тысяч рублей.

