Ленобласть вошла в топ-2 регионов по росту доходности аренды жилья

Ленинградская область заняла второе место среди российских регионов по росту доходности инвестиций в жилье для последующей сдачи в аренду. Срок окупаемости таких вложений в регионе сократился на 1,6 года.

В 2025 году на территории Ленобласти доходность арендного жилья увеличилась на 0,8 процентного пункта. При этом общероссийская тенденция была противоположной: доходность снизилась на 0,3 процентного пункта, а срок окупаемости вырос до 16,4 лет, сообщает «Невский проспект».

Аналогичный позитивный тренд наблюдался только в Московской области, где доходность выросла на 1,1 процентного пункта, а срок окупаемости сократился на 2,3 года.

Эксперты связывают общее ухудшение показателей по стране с тем, что рост цен на жилье (+5,6%) опережал увеличение арендных ставок (+1,3%).

Однако рынок Ленинградской области продемонстрировал благоприятную для инвесторов динамику, что делает его одним из лидеров по привлекательности вложений в арендный сектор.