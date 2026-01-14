Михаил Ефремов после освобождения по УДО дистанцировался от близких друзей

После освобождения по УДО актер Михаил Ефремов дистанцировался от многих близких людей, включая тех, кто его поддерживал.

Среди тех, кто продолжал выступать в его защиту, был актер Иван Охлобыстин. Он является крестным отцом дочери Ефремова. Охлобыстин заявил, что не смог отвернуться от друга, несмотря на советы общественности и риски для собственной репутации.

При этом сам Ефремов после выхода на свободу стал дистанцироваться от него. Охлобыстин предположил, что это связано с необходимостью актера сосредоточиться на работе и тяжелыми обстоятельствами, сообщил «Пятый канал».

В то же время многие общественные и медийные фигуры не смогли простить Ефремова. Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что актера нельзя простить за преступление.

Неожиданную поддержку Ефремову после освобождения оказал режиссер Никита Михалков, несмотря на прошлые конфликты между ними. Михалков пригласил актера в свою новую картину. Он заявил, что тот переосмыслил свою жизнь.

Параллельно появлялись слухи о разладе в семье Ефремова и его возможном разводе с женой Софьей Кругликовой, однако официального подтверждения этой информации не последовало.