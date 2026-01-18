Оценка поведения в школах России может быть трехбалльной

Министерство просвещения России планирует ввести с 1 сентября во всех школах единую систему оценивания поведения учеников. После апробации в семи регионах нововведение может затронуть все классы с первого по 11.

В пресс-службе Министерства просвещения России сообщили о планах введения с 1 сентября единой системы оценивания поведения учащихся во всех общеобразовательных школах страны. На данный момент апробация данной системы проводится в 89 учебных заведениях, расположенных в семи регионах. В рамках эксперимента школы самостоятельно выбирают один из трех форматов оценки: «зачет/незачет», трехбалльную или классическую пятибалльную шкалу.

По итогам пилотного проекта, который стартовал в текущем учебном году, министерство планирует определить и рекомендовать к повсеместному внедрению одну унифицированную модель, сообщает «ФедералПресс».

Как пояснили в ведомстве, в ходе апробации оценки за поведение выставляются ученикам с первого по восьмой класс, однако после распространения практики на всю страну она будет применяться ко всем школьникам с первого по 11 класс.