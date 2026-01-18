Жители поселка Саперный в Ленобласти остались без водоснабжения на три дня

Жители поселка Саперный в Приозерском районе Ленинградской области уже три дня остаются без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Проблема возникла после прорыва на участке водопровода, расположенном на территории войсковой части.

Вода на территории поселка пропала рано утром 15 января. В администрации Ромашкинского сельского поселения подтвердили информацию об аварии и уточнили, что место прорыва определено.

По данным чиновников, подача воды в многоквартирные дома будет возобновлена после заполнения резервного резервуара чистой водой.

Представители Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти пояснили, что аварийно-восстановительные работы проводит подрядная организация ЖКС № 6. Однако на текущий момент конкретные сроки полного восстановления водоснабжения не называются.