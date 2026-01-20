Эксперт Гершман считает метро Петербурга самым эффективным в России

Петербургский метрополитен занял первое место в рейтинге эффективности подземок России, составленном урбанистом Аркадием Гершманом. Московское метро оказалось на четвертой позиции.

Эксперт проводил исследование на основе открытых данных по пассажиропотоку, протяженности линий и связанности с другими видами транспорта. По его расчетам, опубликованным на YouTube-канале Гершмана, в Петербурге на один километр линии метро приходится 5,5 миллиона пассажиров в год, тогда как в Москве — 4,8 миллиона.

Гершман отметил, что, несмотря на меньшие масштабы, петербургская подземка демонстрирует более высокую эффективность перевозок. Он назвал транспортную систему Северной столицы в целом лучше связанной. При этом эксперт указал, что рост числа станций в Москве не привел к увеличению пассажиропотока в последние годы, и охарактеризовал столичное метро как дорогую обузу для бюджета.

Урбанист подчеркнул, что выводы рейтинга не отменяют необходимости строительства новых линий метро в Петербурге. Однако, по его мнению, при планировании следует учитывать роль трамваев и электричек. Создание наземных железнодорожных путей с приоритетом движения обходится дешевле и реализуется быстрее, что соответствует мировой практике.

Напомним, в рамках программы развития «Десять приоритетов» в Петербурге планируется создать систему «наземного метро» с пропускной способностью 180 миллионов пассажиров в год, а также построить шесть новых трамвайных линий.