Общественный транспорт Петербурга готов к работе в условиях морозов

Городской общественный транспорт Санкт-Петербурга подготовили к бесперебойной работе в условиях ожидаемого понижения температуры. В автобусных и трамвайно-троллейбусных парках усилен контроль за техническим состоянием подвижного состава, особенно систем отопления.

Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга сообщила о комплексе мер по организации зимних перевозок. Так, в подведомственных и коммерческих автобусных парках обеспечен полный выпуск машин на линии. Технические специалисты провели углубленную проверку работоспособности отопительных систем и контроля температуры в салонах. Со водителями был проведен дополнительный инструктаж по особенностям работы в холодный сезон.

Как сообщили представители СПб ГУП «Горэлектротранс», для предотвращения сбоев водители заранее проверяют подъем токоприемника, работу дверей и отопления, а специальные бригады следят за состоянием контактной сети и путей, оперативно устраняя обледенение.

Параллельно Комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» усилил контроль. С 12 по 20 января было проверено 1,7 тысячи транспортных средства, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Нарушение температурного режима в салонах рассматривается как несоблюдение условий государственных контрактов и влечет применение штрафных санкций.

По словам врио председателя Комтранса Дмитрия Ваньчкова, транспортный блок работает в круглосуточном режиме, отслеживая метеопрогнозы для оперативного принятия решений. К зимнему сезону также подготовились железнодорожники. Специалисты провели ремонт тысяч километров путей и стрелочных переводов, проверили освещение на платформах и переездах, а также выполнили технический осмотр всего парка локомотивов и вагонов.