Четверг, 22 января 2026
$77.82 €91.2 ¥11.17
-8.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Ветераны смогут ездить в транспорте бесплатно в день снятия блокады Ленинграда

Даниил Александров
Фото: abn,agency

В Санкт-Петербурге с 26 по 28 января инвалиды и ветераны Великой Отечественной, блокадники и бывшие узники концлагерей смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. Для проезда потребуется предъявить соответствующее удостоверение.

Мера социальной поддержки приурочена к 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 82-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Представители транспортного ведомства добавили, что бесплатный проезд предоставляется инвалидам и ветеранам Великой Отечественной, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Право на льготу действует независимо от гражданства и места жительства ветерана.

Отметим, что данная инициатива ежегодно реализуется на основании положений городского Социального кодекса. Аналогичное право на бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется также в период с 7 по 9 мая, 22 июня и 8 сентября.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Деньги

Профессор Виноградов рассказал о способах выйти на пенсию досрочно в 2026 году

В 2026 году возраст выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Эксперт разъяснил, какие категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат.Общие требования и возможность «докупки» стажаПрофессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» сообщил, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа граждане, за исключением самозанятых, могут компенсировать его за счет добровольных страховых взносов, но не более чем на 7,5 лет. Для самозанятых подобных ограничений не установлено.Льготные категории по стажуДосрочную пенсию назначают мужчинам с 62 лет при стаже от 42 лет и женщинам с...
Читать далее
Наука

В четверг ученые смогут установить состав выброса кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует аномальное поведение, которые противоречит стандартным астрофизическим моделям. Ключ к их объяснению может быть получен 22 января, когда Земля окажется на одной линии с этим объектом и Солнцем.Выявленные аномалииУчастники исследовательской группы под руководством астрофизика Ави Леба сообщили, объект 3I/ATLAS демонстрирует поведение, которое не укладывается в стандартные модели. Во-первых, у него обнаружен антихвост длиной около 130 тысяч километров, направленный в сторону Солнца. Такая ориентация противоречит действию солнечного ветра.Во-вторых, вокруг основного выброса наблюдаются три симметричные струи, расположенные под углом 120 градусов. Подобная структура характерна для инженерных систем стабилизации и не укладывается в стандартные астрофизические модели.Статистически маловероятные параметрыДругой аномалией является ориентация объекта. Ось вращения 3I/ATLAS практически точно направлена на Солнце, с отклонением всего в 20 градусов. Учитывая, что вращение...
Читать далее

Интересное

дтп ленобласть дети полиция суд погода кража Россия петербург следствие мигранты Смольный мошенничество вода ремонт пулково закон деньги конфликт женщины ЗакС Роспотребнадзор здоровье задержание ученые Госдума уголовное дело эвакуация банки безопасность мошенники парковки автомобили выплаты реклама законопроект пенсия Россельхознадзор общественный транспорт похороны взятки Александр Колесов кирилл поляков уборка снега израиль

Новости дня

Город

Водителям из Петербурга разрешат исправлять ошибки в парковочном приложении

Новости

В Петербурге задержаны шесть человек по делу о взятках в электросетевой компании

Деньги

Стоимость серебра обновила исторический максимум

Новости

Адвокат Лурье намерена взыскать расходы с Долиной за квартиру в Хамовниках

Город

Волонтеры и православный приход заключили соглашение о сотрудничестве

Деньги

Профессор Виноградов рассказал о способах выйти на пенсию досрочно в 2026 году

Новости

В Госдуме поддержали поправки в законы о социальном страховании

Ленинградская область

В Ленобласти запустили программу бесплатного НИПТ

Новости

Будущее России создается руками молодежи

Бизнес-вести

Количество пунктов выдачи ПВЗ в Петербурге увеличилось на 81%

Наука

В четверг ученые смогут установить состав выброса кометы 3I/ATLAS

Город

Общественный транспорт Петербурга готов к работе в условиях морозов

Новости

Полицейские раскрыли схему хищения 381 млн рублей из федерального бюджета

Город

Центр управления парковками помогает освобождать улицы для уборки снега

Новости

Рабочие профессии занимают второе место по спросу на рынке труда Петербурга

Новости

Депутаты предложили ввести налоговый вычет на свадьбу для молодоженов

Новости

Племянник Игоря Бриля сообщил о состоянии джазового пианиста

Наука

Эксперты из ООН предупреждают о вступлении мира в фазу водного кризиса

Новости

Эксперты рассказали об основных системах безопасности в автомобилях

Новости

Петербуржцам объяснили причину заторов из-за новых режимов светофоров

Новости

Решение об эвакуации тела Наговицыной должны принимать ее родственники

Город

Александр Колесов предупредил петербуржцев о крепких морозах в конце недели

Новости

Полина Лурье въехала в бывшую квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках

Новости

Эксперты рассказали о масштабах блокировок карт россиян в январе 2026 года

Новости

Поезд «Санкт-Петербург — Кисловодск» задерживается из-за сходов вагонов

Новости

Избитый охранником в магазине на Коломяжском проспекте скончался в больнице

Новости

Из Петербурга запустят два новых международных автобусных маршрута в Беларусь

Новости

Полицейские выявили коррупционную схему при подключении к электросетям

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb