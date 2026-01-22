Ветераны смогут ездить в транспорте бесплатно в день снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге с 26 по 28 января инвалиды и ветераны Великой Отечественной, блокадники и бывшие узники концлагерей смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. Для проезда потребуется предъявить соответствующее удостоверение.

Мера социальной поддержки приурочена к 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 82-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Представители транспортного ведомства добавили, что бесплатный проезд предоставляется инвалидам и ветеранам Великой Отечественной, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Право на льготу действует независимо от гражданства и места жительства ветерана.

Отметим, что данная инициатива ежегодно реализуется на основании положений городского Социального кодекса. Аналогичное право на бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется также в период с 7 по 9 мая, 22 июня и 8 сентября.