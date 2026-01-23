В Ленобласти ожидают рост промышленности и туризма в 2026 году

Ленинградская область сохраняет положительную экономическую динамику, фокусируясь на развитии промышленности и туризма. Ключевыми драйверами роста станут промышленный сектор и туристическая отрасль
Как отметил исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев, в туристическом секторе ожидается рост спроса на 17% в 2026 году.
По его словам, регион продолжает привлекать инвестиции, в том числе из-за рубежа, благодаря мерам поддержки бизнеса и развитой системе подготовки кадров. Рост спроса на туристические услуги стимулирует инвесторов к строительству новых объектов размещения, сообщает allnw.ru.
Ключевыми конкурентными преимуществами области являются развитая логистика, дорожная инфраструктура и газификация.