Юрист Пашин рассказал о причинах блокировках переводов россиян

Банки начали активнее блокировать денежные переводы, оценивая их на соответствие привычному поведению клиента.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин рассказал РИА Новости, что блокировка банковских переводов часто связана с нетипичным поведением клиента. Финансовые организации обращают внимание на несколько ключевых параметров операции.

По словам юриста, к числу таких параметров относятся нехарактерный объем перевода, время и день его совершения, а также устройство, с которого был проведенг платеж. Банк также анализирует место проведения операции, получателя средств, а также периодичность и частоту подобных транзакций.

Пашин уточнил, что операцию сочтут нетипичной при несоответствии ее характера, параметров и объема привычным действиям клиента. Например, клиент, чьи прошлые переводы не превышали 20 тысяч рублей, может вызвать вопросы при попытке отправить один миллион.

Юрист подчеркнул, что точные пороговые значения, при которых конкретный банк сочтет операцию подозрительной, не раскрываются. Каждая кредитная организация устанавливает собственные внутренние критерии для анализа рисков, исходя из профиля клиента и его финансового поведения.