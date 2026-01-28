Ученые нашли причину отсутствия кости в половом члене человека

Биологи предполагают, что люди утратили кость в половом члене в связи с переходом к моногамии. Эта эволюционная потеря произошла около 1,9 миллиона лет назад.

Эволюционная гипотеза

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выдвинули гипотезу, объясняющую отсутствие у человека бакулума – кости в половом члене, присутствующей у многих млекопитающих. Согласно работе, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society, ключевую роль сыграла репродуктивная стратегия вида. Ученые установили корреляцию между длиной кости и так называемой «длительной интромиссией» – половым актом продолжительностью больше трех минут.

Такая стратегия характерна для видов с высокой внутривидовой конкуренцией, где самец стремится предотвратить спаривание самки с другими претендентами в течение времени, необходимого для оплодотворения.

У видов же с коротким временем спаривания и низким уровнем прямой сексуальной конкуренции, таких как шимпанзе и человек, бакулум либо крайне мал, либо отсутствует полностью.

Исчезновение бакулума в контексте антропогенеза

На основе эволюционной реконструкции ученые предположили, что окончательная утрата бакулума у предков человека произошла примерно 1,9 миллиона лет назад. Этот период связан с распространением моногамных отношений у Homo erectus. В условиях стабильных парных связей острая необходимость в продолжительном половом акте как механизме защиты от конкурентов значительно снизилась. Это, в свою очередь, устранило эволюционное давление, поддерживавшее наличие или развитие данной кости. Исследователи отмечают, что средняя продолжительность полового акта у современного человека составляет менее двух минут, что соответствует выявленной закономерности для видов без бакулума или с его рудиментами.

Сравнение с другими видами и значение исследования

Например, у моржа бакулум может достигать 60 сантиметров в длину, в то время как у шимпанзе он составляет лишь несколько миллиметров при продолжительности спаривания около семи секунд. У человека же эта кость полностью отсутствует.

Исследование не только проливает свет на конкретную анатомическую особенность, но и демонстрирует, как смена системы спаривания может влиять на биологическую эволюцию вида.

Работа под руководством Кита Опи и Матильды Бриндл дает одно из возможных объяснений эволюционной загадки, над которой ученые размышляли десятилетиями, добавляя новый штрих к пониманию антропогенеза через призму репродуктивного поведения.