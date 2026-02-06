После аварии на трубопроводе часть Октябрьской набережной заволокло паром

Участок Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге окутал пар из-за повреждения теплотрассы. Аварийная бригада приступила к ремонту, ограничив подачу тепла в часть зданий.

Авария на магистральном теплопроводе произошла у дома на Октябрьской набережной. Из-за повреждения трубы диаметром 400 миллиметров над местностью поднялся плотный пар, что резко ухудшило видимость и вынудило водителей снизить скорость, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

К месту происшествия выехала бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На время проведения ремонтных работ подача теплоснабжения в здания, попавшие в аварийную зону, была ограничена.

Представители компании, работы планируется завершить в ночное время. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.