Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Лисий Нос» в Петербурге

Электропоезд насмерть сбил 32-летнего мужчину на железнодорожной станции «Лисий Нос» в Санкт-Петербурге. Пострадавший переходил пути в неположенном месте.

Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного столкновения с электропоездом сообщением «Санкт-Петербург-Финляндский – Белоостров». По предварительном данным, 32-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья находился вблизи железнодорожного полотна в момент приближения состава.

Иностранец пересекал пути в неустановленном для этого месте. Машинист электропоезда заметил человека и неоднократно подал звуковые сигналы. После этого он применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Движение поезда было задержано на десять минут. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента.