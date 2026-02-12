В РПЦ назвали суеверием страх перед вещами умерших

Представители Русской православной церкви (РПЦ) назвали суеверием опасения по поводу одежды и личных вещей умерших. Священнослужители подчеркнули, что такие страхи не соответствуют христианскому учению.

Священники прокомментировали устойчивый миф о том, что вещи покойного якобы сохраняют «негативную энергию» и способны навредить живым. По их словам, подобные представления не имеют духовных оснований и относятся к разряду суеверий. Ни состояние живых, ни участь души усопшего от хранения или уничтожения его имущества не зависят.

Церковь советует передавать вещи умершего нуждающимся, если родственники не планируют оставлять их себе. Это можно сделать через церковные приходы, храмовые социальные службы или благотворительные организации, сообщает «ФедералПресс».

По словам священнослужителей, первые сорок дней после смерти наиболее подходящее время для такого шага. Этот период особенно важен для молитвенного поминовения, когда добрые дела воспринимаются как духовная поддержка усопшего.