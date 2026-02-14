Суббота, 14 февраля 2026
Новости

Что ждет Долину в 2026 году после судов и переносов концертов

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Народная артистка России Лариса Долина впервые публично рассказала о жизни после потери элитной квартиры в Хамовниках. На фоне судебных тяжб, переносов концертов и новых скандалов певица заявила о больших планах на 2026 год и призналась, что сохранить силы ей помогли сильный характер и вера в лучшее.

Жилищный вопрос

После решения Верховного суда о праве собственности на квартиру в Хамовниках Лариса Долина лишилась жилья в центре Москвы. Сейчас певица арендует квартиру, но точный адрес не раскрывает.

Певица не исключает выкупа этой недвижимости в будущем, если появятся необходимые средства. Отдельно артистка упомянула своих кошек, которые переезжают вместе с ней и считаются полноправными членами семьи.

Что ждет Долину в 2026 году после судов и переносов концертов
Фото: abn.agency

Официальная регистрация артистки оформлена 25 декабря 2025 года в двухкомнатной квартире в районе Лефортово в доме 1961 года постройки. Эта недвижимость была приобретена Долиной около 20 лет назад, однако сама певица признает, что никогда там не проживала и не планирует туда переезжать.

Психологическое состояние

Представитель певицы Сергей Пудовкин подтвердил, что пережитые события серьезно подорвали здоровье артистки. Долина находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую поддержку.

Артистка в разговоре с РИА Новости отметила, что без сильного характера не смогла бы пережить обрушившиеся на нее испытания. Она подчеркнула, что главной ценностью для нее остается здоровье — свое и близких, а все остальные трудности преодолимы. Долина уверена, что количество поддерживающих ее людей намного превышает число недоброжелателей, что также помогло ей сохранить душевное равновесие.

Концертная деятельность и спрос

Гастрольный график певицы столкнулся с объективными трудностями. Концерты в Обнинске и Брянске перенесены на ноябрь, однако изначально были запланированы на 8 и 9 марта. Официальная версия — технические корректировки графика, однако представители Городского дворца культуры Обнинска сообщили, что причиной стали низкие продажи билетов.

Аналогичная ситуация складывается с выступлением в Коломне 11 марта. За пять недель до концерта реализовано около 27% билетов. При вместимости зала более 570 мест в продаже остаются 350 билетов в партер и 73 на балкон. Цены варьируются от 2,9 до 6,9 тысячи рублей, что ниже средних расценок на выступления артистов аналогичного уровня. Несмотря на это, Долина строит большие планы на 2026 год.

Что ждет Долину в 2026 году после судов и переносов концертов
Фото: abn.agency

Помимо гастрольно-концертной деятельности, она намерена активно участвовать в театральных проектах, съемках и преподавательской работе. У певицы 35 студентов в институте и академии, каждому из которых, по ее словам, необходимо уделять время.



