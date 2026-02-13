Лицеистам рассказали о беспилотных трамваях и искусственном интеллекте

В детском оздоровительном лагере «Зарница» стартовал трехдневный технический интенсив для учеников 8–9 классов одного из лицеев Санкт-Петербурга. Представители СПб ГУП «Горэлектротранса» организовали серию лекций о современных разработках в сфере транспорта.

Открыл программу председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин. Глава ведомства рассказал школьникам о развитии транспорта на ближайшие десять лет и продемонстрировал примеры уже внедренных инноваций. Среди них оказались троллейбусы с увеличенным автономным ходом, трамваи «Довлатов» и «Достоевский» с окнами-экранами «Белые ночи», а также современные требования к подвижному составу.

Врио директора Горэлектротранса Константин Шостак поделился опытом эксплуатации «умных» трамваев и перспективами развития беспилотных технологий, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Начальник управления информационных технологий Павел Поляков объяснил принцип работы системы приоритетного проезда перекрестков. Заместитель директора Евгений Власов прочитал лекцию об основах организации городских пассажирских перевозок.

Отметим, что полученные знания школьники применят в собственных проектах, лучшие из которых представят в образовательном центре «Сириус» в Адлере.