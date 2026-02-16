К приложению для посещения заповедников в России подключили новые территории

Мобильная платформа для посещения особо охраняемых природных территорий «Зеленая кнопка» расширила список доступных для туристов заповедных зон.

По данным разработчиков, в 2025 году к системе присоединился национальный парк «Смоленское Поозерье», а в феврале 2026-го при грантовой поддержке Президентского фонда природы — нацпарк «Угра» и три территории Владимирской области. В ближайшее время планируется подключение четырех заповедных зон Красноярского края: «Столбов», «Шушенского бора», Саяно-Шушенского заповедника и природного парка «Ергаки».

Платформа позволяет туристам легально оформлять электронные разрешения на посещение, получать актуальную информацию о маршрутах и передавать координаты в экстренных ситуациях, сообщает СМИ2.

Для дирекций парков сервис автоматизирует документооборот и сбор данных о посетителях. Наибольшую динамику использования приложение демонстрирует на Камчатке. Так, в 2025 году 41% туристов оформляли пропуска через «Зеленую кнопку». Данный показатель на 12% выше, чем годом ранее. Общее число пользователей, оформивших разрешения за год, превысило 33 тысячи, а количество установок приложения достигло 22 тысяч.