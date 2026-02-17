Вторник, 17 февраля 2026
В Петербурге построят четыре новые трамвайные линии

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге построят четыре новые трамвайные линии общей протяженностью больше 40 километров.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали СПб ГУП «Горэлектротранс» и АО «Группа компаний Нацпроектстрой» в Трамвайном парке № 7. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. 

Проект предполагает развитие сети в южных районах города по четырем направлениям: вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе и до города-спутника «Южный». После реализации маршрутов на линии выйдут современные скоростные трамваи.

Как отметил председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин, новые линии станут логическим продолжением успешного опыта запуска скоростного трамвая в Шушары и позволят повысить транспортную доступность отдаленных территорий, связав их с метро.

Проект разрабатывается в рамках обновленного нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, соглашение о намерениях было подписано на ПМЭФ-2025 губернатором Северной столицы Александром Бегловым, главой Сбербанка Германом Грефом и гендиректором «Нацпроектстроя» Алексеем Крапивиным.

Врио директора Горэлектротранса Константин Шостак подчеркнул, что Петербург обладает уникальным опытом эксплуатации «умных» трамваев. По его словам, новые технологии позволят сделать перевозки комфортными и безопасными для жителей южной части города.

