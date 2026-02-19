Колесов сообщил жителям Петербурга о снегопаде в пятницу

Жителей Петербурга предупредили о снегопаде в пятницу. В течение суток ожидается умеренный снег, при этом наиболее интенсивные осадки пройдут восточнее Ленинградской области.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о движении циклона, который продолжает смещаться на север. По его данным, зона осадков достигла Новгорода и медленно подбирается к региону.

Колесов отметил, что точно спрогнозировать распределение зоны сильных снегов сложно. По его словам, самые интенсивные осадки пройдут восточнее Ленинградской области. На востоке региона вечером 19 февраля и в предстоящую ночь ожидается сильный снег.

В Telegram-канале синоптик сообщил, что вечером 19 февраля Петербург попадет в зону небольших осадков, а умеренный снег будет идти весь день 20 февраля.

Колесов подчеркнул, что прогноз сохраняется хотя количество осадков немного уменьшилось. Он напомнил, что циклон южный, поэтому снег все еще ожидается.

По словам синоптика, ночь на 19 февраля выдалась холодной. Температура в городе опускалась до -13 градусов, а по области фиксировали до -24 градусов. Днем в регионе ожидается потепление до -7–10 градусов.