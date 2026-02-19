Полицейские изъяли 12 единиц спецтехники с незаконного мусорного полигона

Сотрудники экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга пресекли незаконную утилизацию строительных отходов на поле вдоль Стрельнинского шоссе. Специалисты изъяли 12 единиц спецтехники, а один из водителей оказался нелегальным мигрантом.

Правоохранители выявили несанкционированную свалку строительных отходов на поле вдоль Стрельнинского шоссе. На территории находились сотни кубометров мусора. В момент прибытия полицейских бульдозеры и грузовая техника складировали отходы, используя поле в качестве бесплатного полигона.

По оперативным данным, мусор вывозился со строительных площадок жилых комплексов, возводимых крупным застройщиком. В ходе рейда полицейские изъяли 12 единиц техники и поместили их на специализированную стоянку. Среди водителей было четверо граждан из ближнего зарубежья. Их доставили в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что один из водителей КамАЗа находился на территории России незаконно.

Мигрант помещен в центр временного содержания иностранных граждан, в ближайшее время он будет выдворен из страны. С водителей спецтехники были взяты объяснения. Полученные данные позволят оперативникам установить организаторов нелегальной свалки и схему вывоза строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время специалисты оценивают размер причиненного экологического ущерба. Подготовленные экономической полицией материалы будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.